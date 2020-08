VSV gewinnt Test bei Zuschauer-Premiere gegen Jesenice

via

via Sky Sport Austria

Vor genau 1.000 Zuschauern in der Villacher Stadthalle hat der VSV am Sonntag ein Eishockey-Testspiel gegen den slowenischen Club Jesenice mit 6:3 gewonnen. Es war nach dem Ausbruch der Corona-Pandemie die erste Eishockey-Partie in Österreich, die wieder vor Publikum ausgetragen wurde.

