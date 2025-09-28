VSV holt sich 4:3-Sieg bei Graz99ers

Der VSV hat sich am Sonntag im Frühschoppenspiel der 6. Runde der ICE-Eishockeyliga einen 4:3-Sieg bei den Graz99ers erkämpft. Drei Powerplay-Tore reichten den im Trachten-Look mit Lederhose aufspielenden Steirern nicht. Als weitere Partien mit österreichischer Beteiligung folgen noch EC Salzburg gegen Pioneers Vorarlberg und HCB Südtirol gegen die Black Wings Linz.

Die Grazer erwischten einen vermeintlichen Traumstart. Allerdings zählte ein früher Treffer von Lukas Haudum wegen Abseits nicht. Stattdessen gingen die Villacher in der 7. Minute durch Luca Erne in Führung, für den verdienten Ausgleichstreffer sorgte Kevin Roy im Überzahlspiel (14./PP). Im zweiten Drittel gelang den Villachern ein Doppelschlag, der erst 16-jährige Paul Sintschnig erzielte Saisontor Nummer drei (31.), nur 37 Sekunden später netzte Alex Wall (31.) ein. Die Grazer steckten vor Heimpublikum freilich nicht auf, Frank Hora nützte eine Powerplay-Situation zum 2:3-Anschlusstreffer (39.).

Im Schlussdrittel der abwechslungsreichen Partie war es abermals ein Überzahlspiel, aus dem die 99ers Kapital schlugen, Chris Collins war erfolgreich (45.). Doch Alexander Rauchenwald (49.) sorgte dafür, dass das Gästeteam als Sieger vom Eis ging.

(APA) / Foto: GEPA