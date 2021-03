VSV-Kapitän Fraser hört auf

Jamie Fraser vom VSV hängt die Schlittschuhe an den Nagel. Der Kanadier beendet nach 581 Spielen in der EBEL bzw. ICE Hockey League im Alter von 35 Jahren seine Karriere.

VSV-Coach Rob Daum sagte der “Krone”: “Ich wollte ihn überreden, weiterzumachen – aber man muss seine Meinung respektieren.” Der bisherige Kapitän der Villacher will nun mehr Zeit mit seiner Familie verbringen – und in Zukunft als Feuerwehrmann arbeiten.

Der Verteidiger wechselte nach einigen Jahren in der American Hockey League (AHL) und einem einzigen Spiel in der NHL im Jahr 2011 in die EBEL. Seine erste Station war Olimpija Ljubljana, dann lief er zwischen 2012 und 2018 dann für die Vienna Capitals, mit denen er 2017 die Meisterschaft gewinnen konnte. Den letzten Karrierestint hatte Fraser in Kärnten beim VSV. In den letzten zwei Spielzeiten fungierte er außerdem als Mannschaftskapitän der Villacher.

Bild: GEPA