VSV unterliegt ICE-Leader Fehervar knapp

Der ICE-Tabellenführer Fehervar hat seinen Erfolgslauf auch in Villach prolongiert. Beim knappen 3:2 am Mittwoch gewannen die Ungarn auch das zehnte ihrer jüngsten elf Spiele. Der VSV geriet in der 53. Minute durch ein Powerplaytor von Janos Hari auf die Verliererstraße. Ihren sechsten Sieg aus sieben Matches holten die Black Wings Linz beim 2:0 bei den Pioneers Vorarlberg.

Innsbruck gab in Asiago eine 5:2-Führung nach 55:21 Minuten noch aus der Hand. Mit drei Toren retteten sich die Italiener in die Overtime, in der die Haie dann doch dank Corey Mackin 6:5 siegten. Der Tabellenzweite Bozen setzte sich gegen das formstarke Olimpija Ljubljana erst im Penaltyschießen mit 2:1 durch.

(APA)/Beitragsbild: GEPA