VSV verkürzt Abstand auf Leader Pustertal

Mit einem ungefährdeten 6:4-Sieg über die Pioneers Vorarlberg hat der VSV am Samstag in der heimischen Eishockeyliga ICE den Anschluss an die Tabellenspitze hergestellt.

Leader Pustertal kassierte beim 3:5 in Szekesfehervar die vierte Niederlage in den jüngsten fünf Spielen und liegt damit nur noch einen Punkt vor den zweitplatzierten Villachern, die wie Meister Salzburg (zwei Partien weniger) und Fehervar bei 23 Punkten halten. Pustertal hat zudem ein Spiel mehr absolviert.

Die achtplatzierten Vorarlberger verloren auf ihrer Kärnten-Reise auch das zweite Spiel, beim KAC hatte es ein 0:4 gegeben. Die Villacher sorgten im Powerplay früh für ein 2:0 (6., 7.), nachdem der „Bad Boy“ der Liga, Patrick Spannring, wegen eines Checks von hinten eine 5-Minuten-Strafe und Spieldauer-Disziplinarstrafe erhalten hatte. Nach dem Anschlusstreffer zogen die Kärntner auf 5:1 davon. Der kanadische Verteidiger Dylan MacPherson drückte der Partie mit zwei Toren und zwei Assists seinen Stempel auf.

