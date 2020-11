via

Der wiedererstarkte VSV hat bei den Dornbirn Bulldogs in der Verlängerung mit 2:3 den Kürzeren gezogen. Nach 21 Sekunden in der Overtime traf Stürmer Andrew Yogan ins Netz. Die Villacher blieben dadurch in der Tabelle auf Rang zehn, die Bulldogs haben es sich auf dem sechsten Platz eingerichtet.

