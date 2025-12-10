VSV verpflichtet Ex-NHL-Spieler

ICE-Hockey-Klub Villacher SV hat auf den langen Ausfall seines Kapitäns Alexander Rauchenwald reagiert und Ex-NHL-Profi Brett Ritchie bis Saisonende verpflichtet.

Das verkündeten die Kärntner am Mittwoch. Der 32-jährige Kanadier hat mehr als 390 NHL-Spiele für Dallas, Boston, Calgary und Arizona absolviert. Zuletzt war der Stürmer in Deutschland für Schwenningen aktiv. Rauchenwald fällt indes wegen eines Kreuzbandrisses im linken Knie zehn bis zwölf Monate aus.

(APA)/Beitragsbild: Imago