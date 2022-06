via

via Sky Sport Austria

Der VSV hat sich mit einem kanadischen Verteidiger für die kommende Saison der ICE-Eishockeyliga verstärkt.

Die Villacher gaben am Mittwoch die Verpflichtung von Nick Mattinen bekannt. Der 24-Jährige ist 1,97 m groß und spielte in der vergangenen Saison für die University of Ottawa und Laval Rocket (AHL).

(APA) / Bild: