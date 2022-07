Der VSV hat den lettischen Eishockeyspieler Arturs Kulda für die kommende Saison unter Vertrag genommen.

Das gaben die Kärntner am Freitag bekannt. Kulda absolvierte in seiner Laufbahn bereits 15 Spiele in der NHL und nahm mit Lettland an zwei Olympischen Spielen teil. Zuletzt spielte der 33-Jährige für die Krefelder Pinguine in der DEL.

(APA) / Bild: Imago