Der Villacher SV hat am Dienstag den kanadischen Stürmer Jordan Caron verpflichtet. Der 30-Jährige hat 166 Spiele in der nordamerikanischen Eishockey-Liga NHL absolviert und stürmte in Europa bereits bei Clubs in Deutschland, Russland und der Schweiz. Caron ersetzt beim Tabellenletzten der ICE Hockey League den Deutschen Maxi Kammerer, der von der Düsseldorfer EG bis Ende Oktober ausgeliehen war und vergangenes Wochenende zu seinem Stammverein zurückgekehrt ist.

(APA)

Artikelbild: GEPA