Vuelta beginnt 2026 erstmals in Monaco

Die Vuelta a Espana beginnt im kommenden Jahr erstmals in Monaco. Den Auftakt der Spanien-Rundfahrt macht am 22. August ein Einzelzeitfahren im Fürstentum über 9,6 Kilometer.

Die zweite Etappe am folgenden Tag führt von Monaco nach Frankreich. Mit Ausrichtung des Vuelta-Auftakts wird der Kleinstaat der erste Schauplatz, der den Start aller drei großen Landesrundfahrten ausrichtet. 1966 begann dort der Giro d’Italia, 2009 die Tour de France.

Die restliche Strecke der Vuelta 2026 wird erst im Dezember präsentiert. Zu Ende gehen soll die dreiwöchige Rundfahrt laut Medienberichten auf Teneriffa.

(APA) / Foto: IMAGO