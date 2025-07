Vuelta-Start? Pogacar will sich noch nicht festlegen

Tadej Pogacar hat die Entscheidung über einen Start bei der spanischen Vuelta a España in diesem Jahr noch nicht getroffen. „Eigentlich wurde meine Teilnahme in Betracht gezogen, aber ich muss es mir noch überlegen. Ich weiß nicht, ob ich noch einen ganzen Monat fern von zu Hause verbringen möchte“, sagte der Weltmeister am Rande der Tour de France am Wochenende. Er wolle sich nach der Frankreich-Rundfahrt entscheiden.

Zuvor hatte Mauro Gianetti, Pogacars Teamchef bei UAE Emirates-XRG, dem Portal Velo erklärt, die Vuelta sei „in seinem Programm“. Der Triumph in Spanien fehlt Pogacar noch, bisher gewann er dreimal die Tour (2020, 2021, 2024) und den Giro d’Italia (2024).

Alleskönner Pogacar könnte mit einem Triumph in Spanien das Triple aus den Siegen bei allen drei großen Landesrundfahrten in seiner Karriere perfekt machen. In diesem Jahr würde der 26-Jährige bei der Vuelta auf seinen großen Rivalen Jonas Vingegaard treffen. Der Däne nimmt zum dritten Mal teil. Gewonnen hat aber auch er die Rundfahrt (23. August bis 14. September) noch nicht.

(SID) / Foto: IMAGO