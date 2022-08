WAC-Befreiungsschlag mit erstem Ligasieg – Rote Laterne nun in Altach

via

Das Warten hat ein Ende. Mit dem ersten Saisonsieg in der 6. Runde der Fußball-Bundesliga ist dem WAC der Sprung vom Tabellenende gelungen. Beim 3:1-Sieg am Sonntag bei der WSG Tirol steckte der WAC einen frühen Rückstand gut weg, gewann letztendlich verdient und übergab die Rote Laterne an Altach.

„Jetzt lässt sich mit den Köpfen der jungen Burschen diese Woche einfacher arbeiten, wenn du hier gewonnen hast“, resümierte Trainer Robin Dutt nach der Partie im Sky-Interview. Nach fünf sieglosen Partien in der Liga sowie dem klaren 0:4-Aus gegen Molde in der Qualifikation zur Europa Conference League vergangene Woche war bei den Wolfsbergern Unruhe eingekehrt.

Auch in Innsbruck ging es für den nun zehntplatzierten WAC nicht gut los, der Wattener Führung war ein schwerer Fehler von Matteo Anzolin (21) im Mittelfeld vorangegangen. „Es war vielleicht der größte Sieg heute, wenn du nach so einer Situation so hinten liegst, dass dann die Mannschaft versucht, das Ding zu gewinnen und für den Jungen zu arbeiten“, lobte Dutt die Moral seiner Mannschaft.

WAC-Joker schlagen in zweiter Hälfte zu

Spielentscheidend waren dann die Einwechslungen auf Wolfsberger Seite. Augustine Boakye fand schnell in die Partie. Er erzielte zuerst das 2:1 selbst und legte dann auch noch das Tor von Thierno Ballo auf. Für beide war es der erste Bundesligatreffer ihrer Karriere.

Dem hatte die WSG nichts mehr entgegenzusetzen. Trainer Thomas Silberberger beklagte einen „extrem enttäuschenden Sonntagnachmittag“. „Es ist wunderbar nach Plan gelaufen mit der Führung nach fünf Minuten. Dann hat sich bei uns der Fehlerteufel eingeschlichen“, sagte Silberberger nach der Partie. „Wir waren nicht in der Lage, über drei Stationen Fußball zu spielen. Du hast keine Chance, wenn du permanent deinen eigenen Fehlern nachläufst“, fasste der Trainer des Tabellen-Sechsten das enttäuschende Auftreten zusammen.

