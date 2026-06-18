WAC bestätigt: Nächster Leistungsträger vor Abgang

Dejan Zukic steht kurz vor einem Wechsel zum serbischen Erstligisten FK Vojvodina Novi Sad. Das gibt der WAC am Donnerstag bekannt.

Der 25-jährige Offensivspieler hat sich mit dem Klub bereits geeinigt und absolviert derzeit den Medizincheck. Nach dessen erfolgreichem Abschluss soll der Transfer offiziell über die Bühne gehen.

Zukic war im Sommer 2024 zum WAC gewechselt und entwickelte sich rasch zu einem wichtigen Leistungsträger. In 75 Pflichtspielen für das Wolfsrudel erzielte der Serbe 22 Tore und steuerte 21 Assists bei.