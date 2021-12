via

via Sky Sport Austria

Adis Jasic verlängert seinen Vertrag beim Wolfsberger AC vorzeitig bis 2025. Der gebürtige Kärntner gab in der letzten Saison sein Bundesliga-Debüt und schaffte es in dieser Spielzeit seit der 10. Runde immer in die Startelf von Trainer Robin Dutt.

Insgesamt kam der ÖFB-U19-Teamspieler laufenden Saison kam Jasic auf insgesamt 9 Einsätze in der Bundesliga, bei denen ihm 1 Tor und 2 Vorlagen gelangen. Im ÖFB-Cup kam der rechte Außenbahnspieler zweimal zum Einsatz.

Artikelbild: GEPA