WAC bis Jahresende ohne Abwehrchef

Der Wolfsberger AC muss bis Jahresende auf Kapitän Dominik Baumgartner verzichten.

Der Innenverteidiger musste beim Bundesligaspiel bei der SV Ried (0:1) am Samstag in der 89. Minute mit großen Schmerzen verletzt ausgewechselt werden. Nun steht die Diagnose fest: Baumgartner zog sich einen Bändereinriss im rechten Knöchel zu.

Der 29-Jährige wird laut Vereinsangaben in diesem Jahr kein Spiel mehr bestreiten. Baumgartner soll frühestens zum Trainingsstart im neuen Jahr wieder einsatzbereit sein.

In der laufenden Saison bestritt der Defensivspieler 20 von möglichen 22 Pflichtspielen und ist in der WAC-Defensive unangefochtener Stammspieler.

(Red.)

Bild: GEPA