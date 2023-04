WAC-Coach Schmid erleichert: „So werden wir unten nichts zu tun haben“

via

Der Wolfsberger AC ist als einziges Team der Qualifikationsgruppe in der 25. Runde siegreich. Die Lavanttaler gewinnen gegen Austria Lustenau mit 3:1 und können die 0:4-Niederlage gegen die WSG Tirol in der Vorrunde ausbessern. Trainer Manfred Schmid zeigt sich erleichert und glücklich mit der Reaktion seiner Mannschaft.

„Ich habe es immer gesagt, ich möchte so schnell wie möglich da unten weg, dann können wir uns neue Ziele setzen. Für uns ist jetzt nichts entschieden, es geht sehr, sehr schnell. Es sind noch sieben Spiele zu gehen, aber mit so einer Leistung werden wir da unten nichts zu tun haben“, so Schmid.