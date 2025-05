WAC-Duo zum Probetraining in Hartberg

Beim TSV Hartberg spielen in dieser Woche zwei Spieler von Ligarivale Wolfsberger AC im Probetraining vor.

Wie die „Krone“ berichtet, wollen sich die beiden Mittelfeldspieler Claude Kouakou und Abou Sylla bei Trainer Manfred Schmid empfehlen.

Das Duo aus der Elfenbeinküste kam erst im vergangenen Winter ins Lavanttal und konnte sich in der Kampfmannschaft bislang nicht durchsetzen. Sylla kam in der ADMIRAL Bundesliga im März bislang nur zu einem 18-minütigen Kurzeinsatz gegen Red Bull Salzburg. Kouakou durfte bisher nur in der Regionalliga Mitte für die Reservemannschaft des WAC ran.

Bild: GEPA