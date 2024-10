WAC erkämpft sich Auswärtssieg bei Blau-Weiß Linz

Der Wolfsberger AC hat das Duell der beiden Überraschungsmannschaften der ADMIRAL Bundesliga gewonnen: Der WAC siegte am Samstag in Linz gegen Blau-Weiß mit 1:0 (1:0) und lösten die Oberösterreicher auf Rang drei ab. Chibuike Nwaiwu erzielte mit seinem ersten Bundesliga-Tor den Siegestreffer (24.).

Die Heimischen waren in der Anfangsphase das spielbestimmende Team und zeigten meist über den starken Thomas Goiginger auch gute Offensivaktionen. Simon Seidl schloss aber zu schwach ab (6.), ein Schuss von Goiginger ging am Tor und seinen Mitspielern vorbei (10.).

WAC hält frühe Führung

Der WAC deutete bei einer Doppelchance von Markus Pink und Thierno Ballo (7.), die Torhüter Radek Vitek bei seinem Comeback nach fünfwöchiger Verletzungspause zunichte machte, seine Gefährlichkeit an. Bei einer Standardsituation schlug die trefferreichste Mannschaft der Liga auch zu. Nach einem Eckball von Dejan Zukic traf Nwaiwu per Kopf (24.). Die 5.000 Fans erlebten danach bis zur Pause ein Spiel mit guten Chancen auf beiden Seiten, die größte vergab Pink (35.).

In der zweiten Halbzeit kämpfte Blau-Weiß mit viel Offensivdrang gegen die zweite Saison-Heimniederlage an. Großchancen konnte sich die Elf von Trainer Gerald Scheiblehner aber nicht herausspielen, einzig nach einem Eckball kam Silvan Wallner aussichtsreich, aber erfolglos zum Abschluss (86.). Damit blieb BW Linz erstmals in dieser Spielzeit ohne Torerfolg.