WAC gegen Hartberg im Duell Dritter gegen Fünfter

Die auf Rang drei liegenden Wolfsberger haben die Chance, die fünftplatzierten Steirer in der Tabelle mit einem Sieg im 50. direkten Duell um acht Punkte abzuhängen. Einen Sieger gab es in der ersten Neuauflage des Cup-Finales beim 2:2 am 20. September in der Südstadt nicht. Nach dem Abgang von Dietmar Kühbauer nimmt nun Peter Pacult einen Anlauf. „Es ist das nächste Heimspiel, wo wir drei Punkte einfahren sollten, und nachdem, was ich im Training gesehen habe, bin ich sehr zuversichtlich, dass uns das gelingen wird“, erläuterte der WAC-Coach. Zuletzt gegen WSG Tirol reichte es nur zu einem 0:0.

Die Hartberger hingegen treten nach dem 2:1 gegen die Austria und vier ungeschlagenen Ligaspielen mit breiter Brust an. „Ich kann mich an kein schlechtes Spiel von uns in den letzten Wochen erinnern. Das, was wir machen, ist schon sehr fundiert – die Gegner haben es schwer, und wir sind unangenehm zu bespielen“, sagte TSV-Trainer Manfred Schmid. Für seine Truppe ist es aufgrund der Bauarbeiten im eigenen Stadion das 13. Auswärtsspiel in Folge. „Das ist nicht ganz einfach, aber wir wollen die monatelange Tour durch Österreich auf jeden Fall erfolgreich abschließen.“

WAC vs. Hartberg am Samstag ab 16:30 Uhr live auf Sky Sport Austria – mit Sky Stream dabei sein!

(APA)/Beitragsbild: GEPA