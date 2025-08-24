Im Duell der Europacup-Starter sind in der vierten Runde der ADMIRAL Bundesliga viele Treffer fast garantiert: Vor dem 50. Pflichtspiel-Duell zwischen dem Wolfsberger AC und dem SK Rapid (Sonntag ab 16:30 Uhr LIVE & EXKLUSIV auf Sky Sport Austria 2!) blicken beide Teams auf kurzweilige Matches sowie insgesamt 161 Treffer zurück.

Seit dem ersten Duell im August 2012 ist die Gesamtbilanz nahezu ausgeglichen: 19 Rapid-Siege stehen 18 WAC-Erfolgen sowie zwölf Remis gegenüber. In den bisherigen Aufeinandertreffen erzielten die Hütteldorfer 91 Treffer, die Lavanttaler halten bei 70 Toren – insgesamt resultiert daraus ein Schnitt von über drei Toren pro Spiel.

WAC vs. Rapid: Die Bilanz der Saison 2024/25

Weniger ausgeglichen war die Bilanz in der vergangenen Saison: Der WAC gewann die letzten drei Duelle in Serie, nur das erste Saisonspiel endete mit einem Remis. Der SCR ist damit bereits seit Februar 2024 gegen den WAC ohne vollen Erfolg.

Rückblicke auf zwei Kantersiege

Besonders spektakulär war das letzte Match in der Lavanttal-Arena beim 5:1-Heimsieg: Zwei Doppelpacks durch Dejan Zukic und Erik Kojzek standen einem Beljo-Elfertor sowie einem Rot-Ausschluss von Rapid-Goalie Niklas Hedl gegenüber.

1:5-Debakel für Rapid in Wolfsberg

Doch auch die Grün-Weißen wissen, wie man viele Treffer in Wolfsberg erzielt: Im April 2021 feierte Rapid einen 8:1-Kantersieg über den WAC, unter anderem durch einen Hattrick von Taxiarchis Fountas ebenso wie durch einen kuriosen Eigentor-Doppelpack von Jonathan Scherzer. Der Trainer bei den jeweiligen Siegern: Der aktuelle WAC- und Ex-Rapid-Coach Dietmar Kühbauer.

Acht Treffer für Grün-Weiß! Rapid zerlegt den WAC

(Red.)

Beitragsbild: GEPA.