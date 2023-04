via

via Sky Sport Austria

Start in die Qualifikationsgruppe geglückt: Der Wolfsberger AC gewinnt das erste Duell in der Quali-Gruppe gegen die SV Ried mit 1:0. Für den Torschützen Maurice Malone ein mehr als gelungener Auftritt, auch wenn der Stürmer die Möglichkeiten auf mehr Tore hatte. Der Deutsche hofft auf mehr Tore in den verbleibenden Spielen, wie er im Sky-Interview erklärt.