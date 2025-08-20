WAC hofft auf Sieg im Playoff-Hinspiel gegen Omonia Nikosia

Nach der unglücklich verlaufenen Reise nach Griechenland geht es für den WAC gegen den nächsten Mittelmeer-Gegner. Mit Omonia Nikosia wartet im Playoff zur Conference League der Dritte der abgelaufenen zypriotischen Liga-Saison. Vor dem Hinspiel am Donnerstag (19.00 Uhr) in Klagenfurt stellten sich die Kärntner auf einen defensiven Kontrahenten ein. Ein gutes Resultat käme dem WAC gelegen. Auf Zypern klappte für Österreichs Clubs in den vergangenen Jahren wenig.

„Ich gehe davon aus, dass uns Nikosia weniger Räume geben wird. Sie verteidigen viel kompakter. Es wird nicht leichter als gegen PAOK mit dem Toreschießen“, sagte Trainer Dietmar Kühbauer vor dem ersten Duell mit dem 21-fachen Landesmeister. Das hauchdünne Aus gegen PAOK Saloniki in der Europa-League-Qualifikation wollen die Lavanttaler abgehakt haben. Beim 3:0 gegen Blau-Weiß Linz, dem zweiten Sieg im dritten Ligaspiel, holten sich vor allem die Offensivkräfte Markus Pink und Dejan Zukic Selbstvertrauen.

„Kräfteraubendes“ Spiel für WAC zu erwarten

Pink könnte gegen einen tief stehenden Gegner nach seinem Doppelpack ein Platz in der Startelf winken. Zukic wird im Wörthersee-Stadion wohl anstelle des verletzten Donis Avdijaj (Oberschenkel) einlaufen. Kühbauer stellte sich jedenfalls auf ein „kräfteraubendes“ Spiel ein. Das bei aus Fußballersicht durchaus angenehmen Bedingungen: Die große Hitze ist vorbei, rund 20 Grad und eventuell Regen sind den Prognosen zu entnehmen. Im Rückspiel wird das im Kampf um den Einzug in die Ligaphase, für den etwas über drei Millionen Euro winken, anders sein.

In der seit der türkischen Invasion 1974 geteilten Hauptstadt Nikosia herrscht im August drückende Hitze, diese Woche wurden im Landesinneren über 40 Grad gemessen. Auch deshalb würde ein Erfolgserlebnis in Klagenfurt mit Blick auf kommende Woche gut tun. Noch dazu, wenn man auch auf die Europacup-Bilanz österreichischer Clubs gegen Vertreter aus Zypern genauer schaut. Die ist mit zwölf bzw. elf Siegen in 27 Begegnungen zwar fast ausgeglichen. Auf Zypern hatten jedoch die Gastgeber überdurchschnittlich oft die Nase vorne.

Rapid verlor im Dezember bei Omonia 1:3

In den 2000er-Jahren gelang in zehn Auswärtsspielen von Bundesliga-Vertretern auf Zypern nur ein Sieg bei ganzen sieben Niederlagen. Eine davon kassierte Rapid im vergangenen Dezember in der Conference League bei Omonia mit 1:3. Vier von jenen Akteuren, die damals starteten, dürften auch am Donnerstag wieder beginnen. Anders als der WAC hat Omonia noch kein Meisterschaftsspiel in den Beinen. Die Auftaktrunde gegen AEK Larnaka am vergangenen Wochenende wurde zur besseren Vorbereitung auf den Trip nach Klagenfurt verschoben.

Die bisherigen zwei Quali-Runden in der Conference League entschieden die seit Juli vom norwegischen Ex-Internationalen Henning Berg betreuten Zyprer gegen den georgischen Club Torpedo Kutaisi und Aserbaidschans Araz-Nakhchivan mit vier Siegen und 14:0 Toren für sich. Erfolgreichster Torschütze war der montenegrinische Altstar Stevan Jovetic. Der 35-Jährige – der einst für Manchester City, Inter Mailand oder AS Monaco stürmte – hat fünf Treffer erzielt. Drei Tore hat der Brasilianer Ewandro (29) angeschrieben, der 2018/19 einige Monate für die Wiener Austria spielte.

(APA)/Beitragsbild: GEPA