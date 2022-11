WAC in der Krise – Bonmann: „Die Situation ist sehr belastend“

via

via Sky Sport Austria

Vier Bundesliga-Niederlagen in Serie und in der Tabelle auf Platz acht abgerutscht: Der Wolfsberger AC befindet sich seit einigen Wochen im Formtief und droht den Anschluss an die Meistergruppe zu verlieren. „Die Situation ist sehr belastend. Wir machen uns schon Druck – es ist eine angespannte Situation“, sagt WAC-Torhüter Hendrik Bonmann vor dem Duell gegen Meister Salzburg.

Wolfsberger AC gegen Red Bull Salzburg ab 16 Uhr live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2 – streame das Spiel mit dem Sky X Traumpass!