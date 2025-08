WAC kennt seine möglichen Gegner in den Europa-League-Playoffs

Der Wolfsberger AC kennt seine möglichen Gegner in den Europa-League-Playoffs. Wenn sich die Kärntner in der dritten Qualifikationsrunde gegen PAOK durchsetzen, treffen sie auf den Sieger des Duells zwischen HNK Rijeka und Shelbourne FC.

Sollte der WAC gegen PAOK scheitern, geht es für die Mannschaft von Trainer Dietmar Kühbauer in den Conference-League-Playoffs weiter. Dort würde der WAC auf Araz-Naxçıvan PFK oder Omonoia FC treffen.

Spieltermine des Europa-League-Playoffs sind der 21. und 28. August 2025. Der WAC würde am 21. August auswärts antreten und im Rückspiel am 28. August Heimvorteil haben. Das ergab die Auslosung am Montag in Nyon.

(Red./APA)

