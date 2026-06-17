WAC leiht Zwillingsbruder von Sturm-Profi aus

Der Wolfsberger AC hat auf dem Transfermarkt zugeschlagen und sich die Dienste von Otar Mamageishvili gesichert. Der 23-jährige georgische Mittelfeldspieler wechselt auf Leihbasis bis Saisonende vom portugiesischen Erstligisten FC Famalicão ins Lavanttal. Die Wolfsberger verfügen zudem über eine Kaufoption für den Rechtsfuß. Otar ist der Zwillingsbruder von Gizo Mamageishvili (SK Sturm Graz).

Mamageishvili gilt als eines der vielversprechenden Talente seines Heimatlandes. Seine fußballerische Ausbildung erhielt er in der Akademie des georgischen Fußballverbandes, ehe ihm beim FC Iberia 1999 Tiflis der Sprung in den Profibereich gelang. Für den georgischen Erstligisten absolvierte der Mittelfeldakteur in dreieinhalb Jahren insgesamt 108 Pflichtspiele, in denen er 15 Treffer erzielte und acht weitere vorbereitete.

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