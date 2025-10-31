WAC muss im Duell der Cup-Nachsitzer „hellwach sein“

Im Duell zweier Cup-„Nachsitzer“ mit ungleichem Schicksal ist der WAC gegen die WSG Tirol klarer Favorit (ab 14:00 live bei Sky – sei mit Sky Stream live dabei).

WAC-Trainer Peter Pacult warnte nach dem 3:2 in Amstetten aber vor den acht Punkte dahinterliegenden Tirolern. „Das ist eine Mannschaft, die momentan sehr erfrischend spielt. Da müssen wir hellwach sein. Aber trotz allem haben wir ein Heimspiel, das müssen wir auch entsprechend nutzen.“

Der Trainer-Routinier wünscht sich vor allem mehr Zielstrebigkeit von seinem neuen Team. „Wir müssen einfach zielstrebiger Fußball spielen – zielstrebiger vom Passspiel her, von der Bewegung her und uns dann in gewissen Duellen auch entsprechend durchsetzen“, sagte Pacult. Die WSG musste sich in Salzburg erst nach 120 Minuten 1:3 beugen. „Wenn wir intensiven Fußball spielen, hat jeder Gegner mit uns Probleme“, sagte WSG-Coach Philipp Semlic vor einer „Charakterprüfung“ gegen den „nächsten schweren Brocken“ auf einer längeren Auswärtstour. Die WSG reiste bereits am Freitagvormittag von Salzburg nach Kärnten.

(APA) / Bild: GEPA