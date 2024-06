WAC präsentiert neuen Ausrüster

Ab der kommenden Saison werden „adidas“ und „11teamsports“ den Wolfsberger AC ausrüsten. Wie die Lavanttaler bekanntgaben, wird man mit der Saison 2024/2025 mit all seinen Mannschaften in Produkten des in Herzogenaurach ansässigen Sportartikelherstellers „adidas“ auflaufen.

Der Fußball- und Teamsportspezialist „11teamsports“ wird sich in der Partnerschaft für die gesamte operative Umsetzung verantwortlich zeichnen und die Veredelung sämtlicher Trikots und Trainingstextilien sowie Merch-Produkte der Wolfsberger übernehmen.

Bild: Wolfsberger AC