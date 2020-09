WAC-Präsident Riegler spricht über Stadionpläne

via

via Sky Sport Austria

Am Sonntag startet der Wolfsberger AC mit einem Heimspiel gegen Red Bull Salzburg in die neue Saison (ab 16:30 Uhr live auf Sky Sport Austria 1 HD – streame das Spiel mit Sky X). In der Lavanttal-Arena werden damit seiner längerer Zeit wieder Zuschauer Platz nehmen. Die Corona-Bestimmungen lassen maximal 3.000 Zuschauer zu Heimspielen des WAC zu. WAC-Präsident Dietmar Riegler hat gegenüber “Antenne Kärnten” die Stadionpläne dargelegt.

Demnach soll die umgebaute Heimstätte des WAC künftig 10.000 Sitzplätze umfassen und europacuptauglich sein. Die neue Lavanttal-Arena, welche in zwei bis vier Jahren fertiggestellt sein soll, wird auch mit einer stärkeren Flutlicht-Anlage ausgestattet sein. Zudem soll das Stadion rundherum geschlossen sein.

Auf der Nord- und Südseite hinter den Toren sollen neue Tribünen errichtet werden. Die Laufbahn bleibt zwar erhalten, doch diese soll hinter den Toren, unter der Tribüne in einem Tunnel verlaufen.

Die Kosten und Finanzierung müssen noch geklärt werden.

Bild: GEPA