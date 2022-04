WAC-Profi Leitgeb: „Wir sind wieder die Trotteln“

Der Wolfsberger AC verliert auch das dritte Spiel in der Meistergruppe. Zuhause unterliegen die Lavanttaler Sturm Graz mit 0:2. WAC-Profi Mario Leitgeb nach der Niederlage im Sky-Interview: „Wir haben zu viele Ballverluste in der Vorwärtsbewegung gehabt. Wir sind mit zwei Toren noch super weggekommen. Nichtsdestotrotz können auch wir 2-3 Tore machen, obwohl es von beiden Mannschaften nicht die beste Leistung war. Wir sind wieder die Trotteln. Wir haben leider keinen Punkt gemacht.“

„Die Leichtigkeit ist zwischendurch in Amerika, dann ist sie wieder in Wolfsberg. Da müssen wir hinkommen, dass die Leichtigkeit immer in Wolfsberg ist. Wir haben eine super Mannschaft, die Mannschaft hat Qualität, aber wenn man kein Tor macht, können nur die „Schwoazen“ drüben jubeln“, so Leitgeb.

Christopher Wernitznig im Sky-Interview: „Müssen anfangen zu punkten in der Meistergruppe“