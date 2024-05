WAC-Routinier beendet Karriere

Der 33-jährige WAC-Spieler Michael Novak beendet mit Saisonende seine 15-jährige Profikarriere. Dies gab der Verteidiger im Gespräch mit der Krone bekannt.

Das österreichische Urgestein erläuterte im Gespräch mit der Krone seine nächsten Schritte nach der aktiven Karriere: „Ich bin stolz, ein Teil der WAC-Geschichte zu sein. Jetzt will ich unterklassig wieder den Spaß am Fußball finden.“ Michael Novak hat in seiner Laufbahn 194 Bundesliga-Einsätze zu Buche stehen, 161 davon absolvierte der routinierte Defensivspieler dabei für die Wolfsberger. Der große Sprung in die europäischen Topligen ist dem 33-Jährigen verwehrt geblieben.

Beitragsbild: GEPA