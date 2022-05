WAC-Torhüter Kofler verkündet Karriereende

via

via Sky Sport Austria

Alexander Kofler wird seinen auslaufenden Vertrag beim Wolfsberger AC nicht verlängern. Der 35-Jährige beendet nach der Saison seine Profikarriere und widmet sich einer Tormanntrainer-Laufbahn. Das gaben die Kärntner am Donnerstag bekannt.



„Nach 9 Jahren beim WAC und insgesamt 12 Profijahren ist jetzt der richtige Zeitpunkt gekommen, ein neues Kapitel in meinem Leben aufzuschlagen. Ich blicke auf emotionale und erfolgreiche Jahre in Wolfsberg zurück, wo ich viele neue Freunde dazu gewinnen konnte. Den WAC werde ich natürlich ewig im Herzen tragen und dem Verein ewig verbunden bleiben“, sagte Kofler auf der Vereinswebseite. Kofler absolvierte in den vergangenen neun Jahren für die Wolfsberger 246 Spiele.

Bild: GEPA