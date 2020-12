WAC-Trainer Feldhofer: “Wir sind gerade in einem Flow“

via

via Sky Sport Austria

Der Wolfsberger AC holt gegen den FK Austria Wien in der Nachspielzeit einen 3:2-Heimsieg (Spielbericht + VIDEO-Highlights). Nach der Partie ist Ferdinand Feldhofer die Erleichterung anzusehen.

Für den WAC-Trainer war der erste Heimsieg in der aktuellen Spielzeit ein “ganz, ganz wichtiger Dreier, eine super Antwort auf Donnerstag”. Auch der frühe Rückstand brachte die Kärntner nicht aus der Ruhe, das gefällt auch dem Coach. „Wie das die Jungs einfach kalt gelassen hat und wie sie den Plan weiter durchgezogen haben, war beeindruckend.“

Nach dem Aufstieg in der Europa League scheinen die Wolfsberger auch in der Liga immer mehr anzukommen. “Es tut sehr gut, dass das Glück zurückgekommen ist”, freut sich Feldhofer. “Erfolge beflügeln. Wir sind gerade in einem Flow.“