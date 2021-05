WAC-Trainer Stary über die Chance auf Platz drei: „Ich bin überzeugt, dass wir es schaffen können“

via

via Sky Sport Austria

SK Rapid Wien verliert 1:2 gegen RZ Pellets WAC. Die Stimmen zur Partie bei Sky Sport Austria.

SK Rapid Wien – RZ Pellets WAC 1:2 (0:0)

Schiedsrichter: Christopher Jäger

Dietmar Kühbauer (Trainer SK Rapid Wien):

…über das Spiel: „Es ist ganz klar durch eine unglaubliche Entscheidung das Spiel gekippt. Wir waren die Mannschaft, die das Spiel gewinnen wollte, während der WAC sein Heil in der Defensive gesucht hat. Wir haben dann mit dem Freistoß das 1:0 gemacht und danach ist es mittlerweile echt schon ein Problem. Das sind Entscheidungen, da geht es um etwas und das ist wirklich ärgerlich. Wenn diese Entscheidung zum Elfmeter nicht passiert wäre, würden wir heute wahrscheinlich über die drei Punkte sprechen. Wir haben uns keinen Gefallen getan mit dem Ausschluss. Wie es gekommen ist, steht auf einem anderen Blatt.“

…über strittige Elfmeterentscheidungen: „Es ist nicht lustig. Ich weiß, wie sich Thalhammer und andere Trainer fühlen. Da geht es um Sport, um Erfolge, um Punkte, da geht es um so viel. Immer zu sagen, das ist menschlich, ist ein bisschen zu wenig.“

Marcel Ritzmaier (SK Rapid Wien):

…über das Spiel: „Bis zur roten Karte haben wir nichts anbrennen lassen und haben den Gegner gegen die Wand gespielt. Mit einem Mann weniger gibt es die ‚gute zweite Luft‘, wie man so schön sagt, und dann haben wir es nicht gut verteidigt. Die zweite Halbzeit war schön zum Ansehen, aber heute war das Glück nicht auf unserer Seite. Das Tor freut mich persönlich, aber die Niederlage tut sehr weh.“

Roman Stary (Trainer RZ Pellets WAC):

…über das Spiel: „Der Matchplan ist nicht ganz aufgegangen, aber das ist egal, wenn wir drei Punkte mitnehmen. Speziell in der ersten Halbzeit waren wir am Ball zu hektisch. Wir wussten, dass wir nicht zu allzu vielen Torchancen kommen werden, aber der Plan war, auch wenn es ein dreckiger Sieg wird, die Chancen zu nutzen und das ist aufgegangen. Über den Elfmeter kann man diskutieren, aber es hat auch Situationen gegeben, in denen wir einen Elfmeter haben wollten und er nicht gegeben wurde. Es freut mich für die ganze Mannschaft und speziell für die Jungen, dass wir heute mit drei Punkten heimfahren.“

…über die Chance auf Platz drei: „Ich bin überzeugt, dass wir es schaffen können.“

Michael Liendl (RZ Pellets WAC):

…über das Spiel: „Es war am Ende ein glücklicher Sieg, wir haben heute nicht unser bestes Spiel gemacht. Wir waren nicht selbstbewusst genug mit dem Ball, aber die Punkte nehmen wir natürlich sehr gerne mit. In dieser Phase der Meisterschaft ist es egal, wie der Sieg zustande kommt. Wir haben Selbstvertrauen durch die rote Karte bekommen, dann braucht man Glück und in der zweiten Halbzeit haben wir auch richtig gut gespielt. Es gibt schlechtere Wochen.“

…über seine Vertragsverlängerung: „Ich fühle mich sehr wohl beim WAC und das ist für beide Seiten eine vernünftige Lösung.“

Christopher Wernitznig (RZ Pellets WAC):

…über das Spiel: „Es war ein glücklicher Sieg für uns. Wir waren in der ersten Halbzeit überhaupt nicht im Spiel, viel zu unsicher, zu viele Fehlpässe. Mit dem Elfer haben wir Selbstvertrauen bekommen und die rote Karte hat uns in die Hände gespielt.“

…über die Elfmeterentscheidung: „Kann man, glaube ich, geben. Ein Foul von mir war es auf keinen Fall. Entweder lässt er (Anm.: der Schiedsrichter) weiterspielen oder gibt den Elfer.“

Alfred Tatar (Sky Experte):

…über die Leistung von WAC: „Der WAC ist immer wieder mit dem Rücken zur Wand gestanden, weil man zuhause phasenweise desaströs war, aber insgesamt ist das Momentum auf ihrer Seite.“

…über den möglichen zweiten Platz für Rapid: „Nach meinem Dafürhalten ist der zweite Platz von Rapid abgesichert.“

…zum Thema Video-Assistant-Referee: „Heute haben wir in drei Stadien drei Strafstoßentscheidungen gesehen, die der Video-Assistant-Referee anders ausgelegt hätte als der Schiedsrichter.“

Walter Kogler (Sky Experte):

…über die Leistung von WAC: „Vor allem in der ersten Hälfte haben sie nicht gut gespielt, aber wenig angeboten und hatten mit Fortdauer des Spieles Geduld, zu warten. Der Elfmeter und der Ausschluss waren glücklich, aber sie hatten die Nerven auf solche Momente zu warten und dann zuzuschlagen.“

…über die möglichen Chancen von WAC im Kampf um Platz drei: „Mit dem heutigen Spiel sind sie voll dabei und haben auch Selbstvertrauen. Die muss man ganz stark einrechnen. Sie haben es in der eigenen Hand.“