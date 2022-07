WAC trifft in Conference-League-Quali auf Gzira

Der Wolfsberger AC trifft in der dritten Qualifikationsrunde zur Fußball-Conference-League etwas überraschend auf den maltesischen Club Gzira.

Die Kicker aus Malta setzten sich gegen den serbischen Verein Radnicki Nis im Rückspiel Donnerstagabend mit 3:1 im Elfmeterschießen durch. Nach 120 Minuten war es 3:3 gestanden.

Nach dem 2:2 im Hinspiel waren die Serben vor heimischer Kulisse zweimal in Führung gegangen, doch den Maltesern gelang jeweils der Ausgleich. Damit hieß es Verlängerung. Dort ging Nis mit 3:2 in Führung, doch auch diese konnte nicht gehalten werden. Im Elferschießen verschossen drei Spieler auf Seiten der Serben, während Gzira keine Nerven zeigte. Der WAC hat nun am kommenden Donnerstag (4. August) zunächst Heimrecht, am 11. August reist der Bundesligist nach Malta.

(APA)/Bild: Imago