WAC trollt Tottenham-Trainer Jose Mourinho

Der WAC macht im Sechzehntelfinale der Europa League Bekanntschaft mit der Beletage des internationalen Club-Fußballs. Die Kärntner bekommen es mit Tottenham Hotspur zu tun, dem aktuellen Tabellenführer der englischen Premier League, der mit Kalibern wie Harry Kane oder Gareth Bale aufwarten kann und von Star-Trainer Jose Mourinho betreut wird.

Nach der heutigen Auslosung konnte sich der Wolfsberger AC einen “kleinen” Seitenhieb in Richtung Star-Coach Jose Mourinho nicht verkneifen. Auf Twitter postete der WAC ein Bild von Mourinho, wo sie in einer Sprechblase hinzufügten: “Can anybody tell me where Wolfsberg is?”. Die Wolfsberger fügten im Postingtext an: “If you can’t find us, we will help you ;-)”

If you can‘t find us, we will help you 😉

Looking forward to see you @SpursOfficial 🙌🏻 pic.twitter.com/9o1r4uj49p — Wolfsberger AC (@WolfsbergerAC) December 14, 2020

Das erste Duell zwischen dem WAC und den Spurs steigt am 18. Februar 2021 im Klagenfurter Wörthersee Stadion, das Rückspiel geht laut UEFA-Angaben schon sechs Tage später an einem Mittwoch über die Bühne, weil tags darauf Tottenhams Nordlondoner Stadtrivale Arsenal ebenfalls das Heimspiel im Sechzehntelfinale absolviert.

Bild: Getty