WAC und Austria im direkten Duell um die Meistergruppe

Zwischen dem WAC und der Wiener Austria kommt es am Sonntag zu einem direkten Duell um die Meistergruppe in der ADMIRAL Bundesliga (ab 14:00 Uhr live auf Sky Sport Austria – streame mit Sky X live!).

Drei Spiele in Folge hat die Wiener Austria zuletzt nicht verloren, dennoch ließ das jüngste Heim-0:0 gegen die WSG zumindest spielerisch zu wünschen übrig. Nicht beunruhigen hingegen muss Violett der Blick auf die so ausgeglichene Tabelle. Der Abstand zur Spitze beträgt für den Fünften nur drei Punkte, die sollen nun beim Wolfsberger AC eingefahren werden. Allerdings liegt man auch lediglich zwei Zähler vor den siebentplatzierten Kärntnern, die nach zwei Niederlagen en suite Neo-Coach Ismail Atalan die ersten Punkte bescheren wollen.

Helm warnt vor WAC und beklagt Ausfälle

„Der WAC verfügt über eine Mannschaft mit viel Erfahrung. Wir müssen mit Entschlossenheit und Überzeugung auftreten. Dann bin ich sicher, dass wir etwas mitnehmen können“, betonte Austria-Coach Stephan Helm. Mit dem Kreuzbandriss von Stürmer Manprit Sarkaria erhielt er unter der Woche die jüngste Hiobsbotschaft, Kelvin Boateng könnte einspringen. Denn Sanel Saljic, der erst kürzlich wieder ins Teamtraining zurückkehrte, ist nach einer Erkrankung fraglich.

Atalan hofft auf eine Leistung wie in der zweiten Hälfte beim jüngsten 0:1 in Ried. Da brachte man sich mit Pech und schließlich einer Unaufmerksamkeit in der Nachspielzeit zwar um Zählbares, wusste dem Trainer aber offensiv besser zu gefallen. „Wir haben eine gute Reaktion gezeigt und ein gutes Spiel gemacht“, erklärte Atalan, der nach dessen Sperre in der Innenverteidigung wieder auf Chibuike Nwaiwu zurückgreifen kann.

(APA) / Bild: GEPA