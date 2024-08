WAC verlängert mit Stürmertalent

Der Wolfsberger AC hat Nachwuchsangreifer Erik Kojzek mit einem Profivertrag ausgestattet. Das neue Arbeitspapier des 18-jährigen Slowenen läuft nun bis Sommer 2027.

Kojzek kam bereits im Alter von zwölf Jahren vom slowenischen Klub NK Korotan in die Jugend des WAC und durchlief die gesamte Akademie der Lavanttaler. Am vergangenen Wochenende feierte der Mittelstürmer im Kärntner Derby gegen Austria Klagenfurt sein Bundesliga-Debüt.

„Ich bin sehr froh, meinen ersten Profivertrag beim WAC zu unterschreiben und bin dem Verein sehr dankbar für das Vertrauen und die Chance, die ich nun bekomme. Es war schon immer mein Traum und ich bin bereit weiter hart an mir zu arbeiten, um mich weiterzuentwickeln. Es ist ein toller Moment in meiner noch jungen Karriere, aber es soll erst der Anfang sein.

Ohne die Unterstützung meiner Eltern und meiner Freunde wäre dies nicht möglich gewesen und deshalb möchte ich mich an dieser Stelle auch bei ihnen bedanken“, sagt Kojzek zu seinem ersten Profivertrag.

Bild: WAC