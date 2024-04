WAC verlängert mit Torhüter Gütlbauer

Während Torhüter Hendrik Bonmann vor dem Absprung steht, verlängert der Wolfsberger AC den Vertrag mit Lukas Gütlbauer bis 2027.

Der gebürtige Oberösterreicher kam im Sommer 2022 von der SV Ried, wo er die gesamte Akademie durchlief, ins Lavanttal und stand seitdem in zehn Spielen für die Kärntner zwischen den Pfosten. Seinen im Sommer auslaufenden Vertrag verlängert der 23-jährige nun um drei weitere Jahre.

„Ich möchte mich beim Verein für das Vertrauen in mich bedanken und freue mich auf drei weitere Jahre im Lavanttal. Ich fühle mich in Wolfsberg sehr wohl und möchte mit den Wölfen in den kommenden Jahren neue Erfolgsgeschichten schreiben“, sagt Gütlbauer.

