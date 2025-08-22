WAC verlängert mit zwei Leistungsträgern langfristig

Der Wolfsberger AC hat die Verträge von Boris Matic und Emmanuel Agyemang bis 2029 verlängert.

Der 21-jährige Rechtsverteidiger Matic war im Sommer 2023 von Roter Stern Belgrad ins Lavanttal gewechselt und etablierte sich sofort als Stammspieler. In seiner ersten Saison bestritt er 27 Partien und lieferte vier Assists, auch in der laufenden Spielzeit gehört er fix zur Startelf – besonders im Europacup.

Auch Mittelfeldspieler Agyemang (21) bleibt langfristig im Wolfsrudel. Der Ghanaer kam Anfang 2024 nach Wolfsberg, schaffte schnell den Sprung von den Amateuren zu den Profis und verbuchte in seiner Premierensaison 28 Einsätze mit drei Toren und sechs Vorlagen. Auch heuer kam er in allen Pflichtspielen zum Einsatz.

(Red.) / Bild: GEPA