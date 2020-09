via

Der Wolfsberger AC hat Marcel Holzer bis Saisonende an den Zweitligisten SKU Amstetten verliehen.

Das gab der Fußball-Bundesligaclub am Dienstag bekannt. Der 21-jährige Stürmer war von den Kärntner bereits in der Frühjahrssaison 2019 an die Niederösterreicher abgegeben worden.

