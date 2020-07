WAC verpflichtet Baumgartner fix

Der Wolfsberger AC hat Innenverteidiger Dominik Baumgartner fix verpflichtet. Der 23-Jährige war bereits in der abgelaufenen Saison vom deutschen Zweitligisten VfL Bochum an den WAC verliehen. Baumgartner unterschreibt dei den “Wölfen” ein Arbeitspapier bis 2022 plus Option auf ein weiteres Jahr. Der Innenverteidiger kam in der vergangenen Saison in 12 Bundesligaspielen zum Einsatz und avancierte in der Meistergruppe zum Stammspieler.

Ferdinand Feldhofer:“Dominik hatte einen großen Anteil am Erfolg der abgelaufenen Saison und konnte zeigen, was er im Stande ist zu leisten, wenn er verletzungsfrei bleibt. Wir sind sehr glücklich, ihn für unser Projekt begeistert zu haben.”

Dominik Baumgartner: “Es freut mich sehr, dass der Transfer geklappt hat und ich weiterhin Teil dieser tollen Mannschaft sein kann. Natürlich ist die erneute Teilnahme an der Europa League Gruppenphase ein besonderes Zuckerl für mich.”

Quelle: rzpelletswac.at

Bild: GEPA