WAC-Verteidiger offenbar vor Wechsel nach Deutschland

Der Wolfsberger AC steht offenbar vor dem Verkauf von Guram Giorbelidze.

Laut dem georgischen Onlineportal “Crystal Sport” soll Dynamo Dresden am Linksverteidiger interessiert sein. Der deutsche Zweitligist würde demnach 500.000 Euro plus Boni für den 25-Jährigen an die Lavanttaler zahlen. Giorbelidze hat in dieser Saison lediglich eine Partie für den WAC absolviert, im ÖFB-Cup-Spiel beim Wiener Sportclub wurde er eingewechselt.

Per my sources, Fc Dila Gori and @WolfsbergerAC former defender Guram Giorbelidze signed a contract with @DynamoDresden for a transfer fee of €500 000 (plus bonuses €150 000). The club will present him soon. pic.twitter.com/Kc7lss1FNJ

— Dima Shariqadze (@shariqadzedima) August 2, 2021