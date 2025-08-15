Wackelt Austria-Trainer Helm? Das sagt Ortlechner

Austria Wien hat mit dem Aus in der Conference-League-Qualifikation gegen Banik Ostrava einen weiteren Nackenschlag in der noch jungen Saison hinnehmen müssen. Mit dem Erstrunden-Aus im ÖFB-Cup gegen Voitsberg und nur einem Punkt aus den ersten beiden Bundesligaspielen rückt auch Trainer Stephan Helm vermehrt in den Fokus der Kritik.

Nach dem Spiel gegen Ostrava musste sich Austria-Sportdirektor Manuel Ortlechner daher auch Fragen zur Zukunft des Austria-Trainers gefallen lassen und reagierte verstimmt. „Die Frage verstehe ich wirklich überhaupt nicht“, stellte sich Ortlechner in der Mixed Zone klar hinter Helm.

Ortlechner sieht im schwachen Saisonstart der Veilchen mehr eine Ergebnis- als eine Leistungskrise. „Die gute Arbeit der letzten Saison wird weitergeführt, aber die Ergebnisse passen gerade nicht“, erklärte Ortlechner zu seiner Wahrnehmung der Dinge.

Es gelte nun, den vollen Fokus auf die Liga zu setzen: „Wir müssen schauen, dass wir am Sonntag jetzt mal gut in die Meisterschaft reinfinden. Das wird wieder eine schwere Aufgabe“. Am Sonntag trifft die Austria in Linz im „Kellerduell“ der noch jungen Saison auf den punktlosen LASK (ab 16:30 Uhr live & exklusiv auf Sky Sport Austria – streame mit Sky X).

Bild: GEPA