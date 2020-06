Wacker Innsbruck hält sich in der 2. Fußball-Liga beharrlich auf Platz drei. Am Sonntag gewannen die Tiroler zu Hause gegen Blau-Weiß Linz verdient mit 2:0. Atsushi Zaizen (42.) und Murat Satin (80./Elfmeter) trafen für die Gastgeber. Eine große Möglichkeit auf ein weiteres Tor vergab Sunday Faleye in der 69. Minute per Kopf. Die Linzer stehen in der Tabelle auf dem 15. Platz.

(APA)

Artikelbild: GEPA