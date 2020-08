Wacker holt LASK-Verteidiger Wostry

Markus Wostry schließt sich dem FC Wacker Innsbruck an. Der Innenverteidiger kommt ablösefrei vom LASK und erhält in Innsbruck einen Vertrag über ein Jahr, plus Option auf ein weiteres.

Der langjährige Admira-Verteidiger kam 2018 zum LASK und absolvierte für die Oberösterreicher 23 Pflichtspiele in denen er zwei Tore erzielen konnte. In der vergangenen Saison kam Wostry nur elf Mal in der Bundesliga zum Einsatz.

Markus Wostry: „Der FC Wacker Innsbruck ist in Österreich ein großer Verein. Ich wollte sportlich eine neue Herausforderung und bin sehr glücklich diese nun in Innsbruck gefunden zu haben. Ich brenne für die neue Aufgabe und will mithelfen, dass der Verein in Zukunft seine Ziele erreicht!“

Alfred Hörtnagl: „Nach dem verletzungsbedingten Ausfall von Stefan Meusburger waren wir auf der Suche nach noch einem Innenverteidiger. Mit Markus (Anm. Wostry) haben wir den idealen Mann gefunden, um diese Lücke zu schließen. Er hat über 100 Spiele in der Bundesliga bestritten und konnte bereits internationale Erfahrungen sammeln. Er stand bis zuletzt beim LASK voll im Training, kann uns daher sofort weiterhelfen und soll uns in der Abwehr die nötige Stabilität bringen.“

Artikelbild: GEPA