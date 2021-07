Wacker Innsbruck gibt Testspielkracher bekannt

Testspielkracher für den FC Wacker Innsbruck: Der Fußball-Zweitligist trifft am Dienstag nächster Woche (20. Juli) im Rahmen eines Blitzturniers auf den FC Liverpool. Dritter Teilnehmer des Vorbereitungsturniers ist der deutsche Bundesligist VfB Stuttgart.

Gespielt werden jeweils 30 Minuten gegen jeden Gegner, Austragungsort ist die Saalfeldner Bürgerau. Zuschauer sind keine zugelassen, die Spiele werden aber live auf dem frei empfangbaren Sender Sky Sport News HD übertragen.

Nur drei Tage später, am 23. Juli (18.15 Uhr), kann man die Stars des Champions-League-Sieger von 2019 auch hautnah erleben. Dann treffen die “Reds” in Grödig auf den FSV Mainz 05. Wie der Ex-Klub von Jürgen Klopp, dem aktuellen Liverpool-Trainer, am Montag mitteilte, sind bis zu 3.500 Zuschauer zugelassen, Voraussetzung ist die Einhaltung der 3G-Regel. Bei dem Bundesligisten stehen die beiden Österreicher Kevin Stöger und Karim Onisiwo unter Vertrag.

Der FC Liverpool bestreitet seine Saisonvorbereitung analog zum vergangenen Jahr auch heuer wieder im Salzburger Land und hat sein Quartier in Saalfelden aufgeschlagen.

(APA)

Bild: GEPA