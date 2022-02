Wacker Innsbruck holt Klagenfurt-Profi

via

via Sky Sport Austria

Fabio Markelic wechselt leihweise bis zum kommenden Sommer von Austria Klagenfurt zum FC Wacker Innsbruck. Der Zweitligist sichert sich zudem eine Kaufoption für den 20-jährigen Kärntner. Das gab der Tiroler Traditionsklub am Samstag bekannt.

Fabio Markelic absolvierte in den vergangenen beiden Jahren 17 Spiele in der zweiten Liga, sechs Spiele in der Bundesliga, sowie sieben Spiele im ÖFB Cup und konnte dabei einen Treffer erzielen und vier weitere vorbereiten.

Fabio Markelic:

„Ich freue mich auf ein neues Kapitel beim FC Wacker Innsbruck. Für meine Entwicklung ist es wichtig, dass ich so viel wie möglich Spielpraxis bekomme und diese Chance möchte ich in Innsbruck unbedingt nutzen. Ich bin hochmotiviert und werde alles geben, damit wir gemeinsam erfolgreich sind!“

Am gestrigen Freitag sicherte sich der FCW die Dienste von Noah Lederer. Der zentrale Mittelfeldspieler wechselt von Traiskirchen zum FC Wacker Innsbruck. Der zuletzt bereits auf Probe in Innsbruck mittrainierende Lederer unterschreibt einen Vertrag bis 2024. Nach einem Außenbandeinriss im Knöchel wird er dem FCW bald wieder zur Verfügung stehen.

Quelle: FC Wacker Innsbruck