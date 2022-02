Wacker Innsbruck stoppt Niederlagenserie

via

via Sky Sport Austria

Wacker Innsbruck hat in der 2. Fußball-Liga nach zuletzt vier Niederlagen in Folge wieder gepunktet. Die Tiroler erreichten am Samstag auswärts gegen den SV Lafnitz ein 2:2 und sind damit weiterhin drei Ränge hinter den Steirern Neunter. Ebenfalls 2:2 endete das Duell zwischen dem Drittletzten FC Dornbirn und Schlusslicht FC Juniors OÖ.

In Lafnitz gingen die Gastgeber durch Thorsten Schriebl (4.) und Daniel Gremsl (14.) schnell mit 2:0 in Führung, die zuletzt von Turbulenzen in der Führungsetage gebeutelten Innsbrucker schlugen dank Marco Holz (72.) und Ronivaldo (79.) zurück. Auch die Juniors verspielten einen 2:0-Vorsprung – zunächst scorten Dominik Weixelbraun (17.) und Benjamin Wallquist (25.), danach egalisierten die Vorarlberger durch einen Doppelpack von Patrik Mijic (31., 56./Elfmeter).

(APA)

Artikelbild: GEPA