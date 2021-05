Wacker muss im Aufstiegsrennen auf Torhüter Knaller verzichten

via

Wacker Innsbruck muss in den finalen Saisonspielen der 2. Fußball-Liga auf Torhüter Marco Knaller verzichten. Der 34-Jährige zog sich am Wochenende beim 2:0 gegen Rapid II bei einem Zusammenstoß mit einem Gegenspieler einen Bruch des Unterkiefers zu. Knaller wird laut Club-Angaben nun operiert. Lukas Wedl wird ihn in den kommenden Partien ersetzen.

Wacker kämpft in der 2. Liga im Duell mit Austria Klagenfurt um einen Platz in der höchsten Spielklasse. Vier Runden sind noch zu spielen. Sollte kein potenzieller Aufsteiger in die Top Zwei kommen, folgt eine Relegation gegen den Bundesliga-Letzten. Wacker ist derzeit klar hinter dem Zweiten Liefering Vierter, die Klagenfurter sind Fünfte.

